На Донбассе будут судить сотрудника "полиции ДНР": ему грозит 15 лет тюрьмы

В Донецкой области будут заочно судить сотрудника так называемой "военной полиции ДНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

По данному факту было завершено досудебное расследование в отношении 37-летнего жителя. Его обвиняют в участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-⁠3 УК Украины).

"Специальным досудебным расследованием установлено, что с августа 2014 года по январь 2015 человек входил в состав так называемой "военной полиции Министерства обороны ДНР". Находясь в звании рядового, имея удостоверение и личное оружие, обвиняемый работал охранником на контрольно-пропускном пункте у "Харцызского трубного завода", который находится на временно неподконтрольной украинской власти территории", - сообщили в прокуратуре.

Также мужчина осуществлял вооруженную охрану пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались представителями незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в элеваторном помещении поселка Кутейниково Амвросиевского района Донецкой области.

"Поскольку правонарушитель скрывается от следствия, его будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Максимальная мера наказания - до 15 лет за решеткой", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области будут судить организатора "референдума" в 2014 году.

Также РБК-Украина писало, что в Мариуполе к четырем годам тюрьмы приговорили боевика так называемого "ДНР".