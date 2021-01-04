На Донбасі будуть судити співробітника "поліції ДНР": йому загрожує 15 років в'язниці

В Донецькій області будуть заочно судити співробітника так званої "військової поліції ДНР". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

За даним фактом було завершено досудове розслідування стосовно 37-річного мешканця. Його звинувачують в участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2014 року по січень 2015 особа входила до складу так званої "військової поліції Міністерства оборони ДНР". Перебуваючи у званні рядового, маючи посвідчення і особисту зброю, обвинувачений працював охоронцем на контрольно-пропускному пункті у "Харцизького трубного заводу", який знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території", - повідомили в прокуратурі.

Також чоловік здійснював озброєну охорону полонених військовослужбовців ВСУ, які містилися представниками незаконних збройних формувань Російської Федерації в елеваторному приміщенні селища Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.

"Оскільки правопорушник переховується від слідства, його будуть судити заочно. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Максимальна міра покарання - до 15 років за ґратами", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області судитимуть організатора "референдуму" у 2014 році.

Також РБК-Україна писало, що у Маріуполі до чотирьох років в'язниці засудили бойовика так званого "ДНР".