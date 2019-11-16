На Донбассе боевую травму получил один украинский военный

За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

у Черненко - с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Зайцевого - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Лебединского и Березового - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Майорска - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского - из станковых противотанковых гранатометов;

два раза неподалеку Новолуганського - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Свободного - со станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - отметили в ООС.

Напомним, 14 ноября на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. В целом, вооруженные формирования РФ провели 15 обстрелов, использовав при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружия. Также велись обстрелы из пушек БМП.

Также РБК-Украина писало, что на участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры. 14 ноября были изъяты более 10 взрывоопасных предметов.