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Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 18:10
Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединеных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно неподалеку Зайцевого, вблизи населенного пункта Луганское, рядом с Орехово и в районе населенного пункта Новотошковское.

"Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

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