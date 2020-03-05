На Донбассе боевики выпустили почти 30 мин, ранены четверо украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации в течение 4 марта 6 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены четверо военных, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник выпустил 26 мин, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, дважды неподалеку Орехового велись обстрелы из минометов: калибра 120 мм (11 мин) и из минометов калибра 82 мм (8 мин). Вблизи Мироновского были выпущены 4 мины из 82-мм миномета. Рядом с Травневым - с миномета калибра 82 мм (3 мины).

Обстрелы зафиксированы также рядом с Крымским и в районе населенного пункта Шумы.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших лиц нет", - отметили в ООС.

Также уточнили, что 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения. От начала этих суток обстрелов не было.

Напомним, на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.