На Донбасі бойовики випустили майже 30 мін, поранені четверо українських військових

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації протягом 4 березня 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранені четверо військових, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник випустив 26 мін, обстрілявши українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, двічі неподалік Оріхового велися обстріли з мінометів: калібру 120 мм (11 мін) та з мінометів калібру 82 мм (8 мін). Поблизу Миронівського було випущено 4 міни з 82-мм міномету. Поруч з Травневим - з міномету калібру 82 мм (3 міни).

Обстріли зафіксовано також поруч з Кримським та в районі населеного пункту Шуми.

"Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає", - зазначили в ООС.

Також уточнили, що 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири українських військовослужбовця отримали поранення. Від початку цієї доби обстрілів не було.

Нагадаємо, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.