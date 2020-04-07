На Донбассе боевики выпустили более 20 мин по украинским позициям

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации провели восемь обстрелов в сторону украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Из минометов 120 и 82 калибра, которые по условиям Минских соглашений должны быть отведены от линии разграничения, за сутки были выпущены более 20 мин. Также применялось вооружение боевых машин пехоты, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы и пулеметы.

"С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства", - отметили в ООС.

Обстрелы велись вблизи Павлополя и поселка Каменка. С направления населенного пункта Набережное боевики выпустили восемь мин. Еще пять мин оккупационные войска выпустили из направления населенного пункта Старомихайловка по окрестностям Красногоровки.

Огонь боевики открывали также в сторону Старогнатовки и Авдеевки. С направления населенного пункта Калиновое оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки, выпустив пять мин.

"Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного российского оккупанта", - сообщили в штабе.

От начала этих суток боевики огневой активности не проявляли.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - уточнили в ООС.

Напомним, украинские военные на Донбассе 5 апреля сбили российский беспилотник "Застава" Bird Eye 400, который с 2012 года производится на территории Российской Федерации.