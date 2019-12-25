На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню вісім разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстрілу українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме двічі поблизу Красногорівки і поруч з Невельському.

П'ять обстрілу позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - поруч з Кримським і чотири рази поблизу населеного пункту Луганське.

"Сьогодні, 25 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня незаконні збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Зафіксовано один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Вісім обстрілу позицій українських військових зафіксовано в районі відповідальності угруповання "Північ".

Крім того, на вихідних Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілу в зоні ООС.