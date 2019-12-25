ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 18:27
На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню вісім разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстрілу українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме двічі поблизу Красногорівки і поруч з Невельському.

П'ять обстрілу позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - поруч з Кримським і чотири рази поблизу населеного пункту Луганське.

"Сьогодні, 25 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня незаконні збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Зафіксовано один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Вісім обстрілу позицій українських військових зафіксовано в районі відповідальності угруповання "Північ".

Крім того, на вихідних Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілу в зоні ООС.

На Донеччині з початку року загинули 18 мирних жителів На Донбасі поранення отримали двоє українських військових
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся