На Донбасі бойовики знову застосували міномети

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі від початку доби 16 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Опитного, поряд Новотроїцького, околиці населенного пункту Верхньоторецьке та неподалік Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що 15 липня загинув український військовий внаслідок поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки.

Крім того, 15 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог сім разів порушив режим припинення вогню, двоє військових отримали поранення.