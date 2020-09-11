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На Донбассе боевики стреляли вблизи Шумов и Золотого

Донбасс, Пятница 11 сентября 2020 07:48
На Донбассе боевики стреляли вблизи Шумов и Золотого
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, и где были предоставлены гарантии безопасности, боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Два обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала боевики применили трассирующие шары для поджога травы, а затем из стрелкового оружия открыли огонь по позициям ВСУ.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины разминировали более девяти гектаров территории и передали на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Напомним, на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков "ДНР" в нарушении условий перемирия.

Вчера стало известно, что инспекция украинских позиций возле Шумов не состоится, ее перенесли на неопределенный срок.

После этого Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

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