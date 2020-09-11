На Донбасі бойовики стріляли поблизу Шумів і Золотого

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

На Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і, де були надані гарантії безпеки, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", - зазначили у штабі ООС.

Два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу бойовики застосували трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом зі стрілецької зброї відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою.

У прифронтових районах сапери ДСНС України розмінували понад дев’ять гектарів території та передали на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ було домовлено про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів. Це була пропозиція української сторони через звинувачення з боку бойовиків "ДНР" у порушенні умов перемир'я.

Вчора стало відомо, що інспекція українських позицій біля Шумів не відбудеться, її перенесли на невизначений термін.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання ТКГ.