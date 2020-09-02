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На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 1 сентября в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия и АГС-17.

Также враждебные провокации произошли на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

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"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксирована ни одна вооруженная провокация или обстрел.

Напомним, 31 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Также сообщалось, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим роботы.

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