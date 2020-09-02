На Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню

На Донбасі 1 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу Водяного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та АГС-17.

Також ворожі провокації відбулися на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

"В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності українських бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

Нагадаємо, 31 серпня на Донбасі зафіксовано два обстрілу з боку бойовиків.

Також повідомлялося, шо з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній режим роботи.