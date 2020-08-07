На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", потерь нет

От начала суток, 7 августа, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В частности, с 1:40 боевики выпустили четыре очереди из стрелкового оружия вблизи Новолуганского. После 2:05 боевики из оккупированной Горловки выстрелили из подствольного гранатомета ГП-25 по украинским военным вблизи Шумов. Еще одно нарушение режима "тишины" было зафиксировано в 7:25 вблизи Травневого, где противник выпустил один снаряд из станкового автоматического гранатомета.

"По имеющейся информации, эти выстрелы не несли угрозы личному составу наших подразделений, поэтому защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь нет", - сообщили в Минобороны.

Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщает мониторинговую миссию ОБСЕ. В случае явной агрессии боевиков подразделения ООС готовы применить вооружение в ответ.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выполняется режим прекращения огня, так как от начала перемирия среди украинских военных нет ни одного раненого и погибшего.