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На Донбассе боевики три раза нарушили режим "тишины"

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В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня три раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно рядом с Лебединским и неподалеку Старогнатовки.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета было зафиксировано вблизи населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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