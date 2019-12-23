На Донбасі бойовики три рази порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню три рази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поряд з Лебединським і неподалік Старогнатовки.

Один обстріл з великокаліберного кулемета було зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Сьогодні, 23 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.