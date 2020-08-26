В командовании ООС отчитались за месяц перемирия на Донбассе

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

В среду, 26 августа, завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За первый месяц перемирия в рядах Объединенных сил не зафиксировали боевых потерь и ранений.

Об этом говорится в заявлении командования операции Объединенных сил.

Как сообщают в штабе, на большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны пророссийских боевиков не фиксировали, но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы.

Также на протяжении месяца, не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.

"Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в командовании.

Напомним, 25 августа в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

Позже в командовании ООС рассказали подробности подрыва военных и об их состоянии.