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На Донбассе боевики стреляли в районе Зайцево

Автор: Анна Полисученко

На Донбассе боевики стреляли в районе Зайцево. По состоянию на 7 часов утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 3752 транспортных средств, 4005 человек, из которых 3921 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям РФ и ее наемников был доставлен 1 человек. Выявлено 34 административных правонарушения.

За указанный период полицейскими раскрыто 13 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 987 человек. На подконтрольную Украине территорию через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыло 1320 человек и через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" - 36 человек.

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ДонбассООС