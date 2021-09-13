На Донбасі бойовики стріляли поблизу Зайцевого

В районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3752 транспортних засобів, 4005 осіб, з яких 3921 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань РФ та її найманців було доставлено 1 особу. Виявлено 34 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 13 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 987 осіб. На підконтрольну Україні територію через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибуло 1320 осіб та через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" - 36 осіб.