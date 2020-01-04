На Донбассе боевики сожгли жилой дом во время празднования Нового года

Во время празднования Нового года на Донбассе боевики сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в новогоднюю ночь представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка, что привело к сожжению жилого дома.

"В новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли между собой, были слышны взрывы гранат. Пламя от сожженного дома можно было видеть из украинских позиций", - сообщили украинские военные ООС.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе боевики ограничивают возможность вести наблюдение миссии ОБСЕ в приграничных районах, которые не контролируются Украиной. Ограничение наблюдения может свидетельствовать поставки вооружения и личного состава из РФ на Донбасс.