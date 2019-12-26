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На Донбассе боевики сохраняют тяжелое вооружении вблизи линии разграничения

Новости » Общество     26.12.2019 - 12:53
На Донбассе боевики сохраняют тяжелое вооружении вблизи линии разграничения
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

ГУР фиксирует размещение боевиками в Донецке 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б"

Командование российско-оккупационных войск на Донбассе сохраняют тяжелое вооружение вблизи линии разграничения, тем самым нарушая минские договоренности. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в украинской разведке, в Куйбышевской районе Донецка, что около 8 км до линии разграничения, боевики разместили 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции", - сообщили в ГУР.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на протяжении прошлых суток, 25 декабря, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Также сообщалось, что с начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей. При этом 127 мирных жителей получили ранения.

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