На Донбасі бойовики зберігають важке озброєння поблизу лінії розмежування

Ілюстративне фото (dnr-news.com)

ГУР фіксує розміщення бойовиками в Донецьку 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б"

Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі зберігають важке озброєння поблизу лінії розмежування, тим самим порушуючи мінські домовленості. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як відзначили в українській розвідці, в Куйбишевській районі Донецька, що близько 8 км до лінії розмежування, бойовики розмістили 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" з складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ВС РФ.

"Крім того, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки і поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів з відпрацюванням питань їх висунення на вогневі позиції", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що упродовж минулої доби, 25 грудня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Також повідомлялося, що з початку року на Донеччині загинули 18 мирних жителів. При цьому 127 мирних жителів отримали поранення.