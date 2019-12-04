На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет
На Донбассе за прошедшие сутки, 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
"С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганського враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС.
Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС за минувшие сутки, 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.
На участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются.