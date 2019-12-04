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На Донбасі бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 07:30
На Донбасі бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає

На Донбасі протягом минулої доби, 3 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;
  • біля Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • неподалік Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а у районі Широкиного - застосував великокаліберні кулемети. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення ООС за минулу добу, 2 грудня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

На ділянках розведення сил і засобів на Донбасі бойовики патрулюють територію із пов'язками Спільного центру з контролю та координації, членами якого вони не є.

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