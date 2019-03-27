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На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 18:20
На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі за день, 28 березня, бойовики сім раз обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник шість разів застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції ОНС в районі Досвідченого, Гнутово, Чермалика.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв наших захисників у районі Луганського, Новоолександрівки, Кримського.

Втрат серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції ООС

Нагадаємо, в зоні операції ООС на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна може відновити політичний діалог з Росією тільки після припинення окупації Донбасу і Криму.

Відзначимо, за даними української розвідки, на окупованому Донбасі створюють спецзагони для розгону можливих акцій в ОРДЛО в ході виборів в Україні.

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Теми: Новини ООС
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