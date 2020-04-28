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На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 17:51
На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (flickr)

Потерь среди украинских защитников нет

Сегодня, 28 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики применили во время обстрелов украинских позиций запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. С помощью штатного вооружения, подразделения Объединенных сил вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Так, все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики обстреливали позиции ОС вблизи населенного пункта Крымское, возле Хутора Вольный, Попасной, по окрестностям Орехово и неподалеку Новолуганского.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, боевики готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников.

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов Боевики на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР
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