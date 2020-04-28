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На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 17:51
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (flickr)

Втрат серед українських захисників немає

Сьогодні, 28 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики застосували під час обстрілу українських позицій заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На свої збройні провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів. За допомогою штатного озброєння, підрозділу Об'єднаних сил вчасно припиняли злочинні дії окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Так, всі ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Бойовики обстрілювали позиції ОС поблизу населеного пункту Кримське, біля Хутора Вольний, Попасній, по околицях Оріхове і неподалік Новолуганського.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, бойовики готують провокацію загострення ситуації на Донбасі у період травневих свят.

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів Бойовики на Донбасі готують провокацію на травневі свята, - ГУР
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