На Донбассе боевики семь раз нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ни один украинский военный не пострадал

В понедельник, 3 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что для обстрелов позиций ОС оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции у Павлополя, вблизи Красногоровки, в районе Опытного.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Новотошковского, в районе Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 3 апреля, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки боевики осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, шесть из которых - с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Кроме того, военнослужащие ВСУ перед отправкой в район проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин.