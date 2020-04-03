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На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     03.04.2020 - 18:01
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жоден український військовий не постраждав

У понеділок, 3 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що для обстрілу позицій ОС окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв позиції у Павлополя, поблизу Красногорівки, в районі Дослідного.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Новотошківського, в районі Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 3 квітня, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі, шість з яких - з застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм

Крім того, військовослужбовці ЗСУ перед відправкою в район проведення операції Об'єднаних сил проходитимуть двотижневий карантин.

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