Боевики в Донбассе обстреляли украинских военных из запрещенных Минском минометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди военнослужащих нет

В течение минувших суток 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых - с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Так, всю свою активность боевики сосредоточили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В течение суток украинские позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь российские наемники открывали с направления оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштаново и Минеральное. По защитниках Павлополя противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 мм. Получив ответ, враг прекратил обстрелы.

Три раза с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окраины Песков. Уже к вечеру оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.

2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял наши позиции возле Богдановки и дважды - вблизи Старогнатовки.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, украинские позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". После ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 апреля, на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Всего боевики 15 раз обстреливали позиции ООС.

РБК-Украина писало, что 31 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты войсковой части А3029, лейтенант Александр Маланчук. Еще двое военных получили ранения.