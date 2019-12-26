На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню сім разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілу українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: поряд з Невельському, поблизу Південного, двічі неподалік Красногорівки, недалеко від населеного пункту Новгородське, поблизу населеного пункту Троїцьке.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Сьогодні, 26 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу українські військові не постраждали.

Крім того, на вихідних Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілу в районі ООС.