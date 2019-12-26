ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 18:13
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню сім разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілу українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: поряд з Невельському, поблизу Південного, двічі неподалік Красногорівки, недалеко від населеного пункту Новгородське, поблизу населеного пункту Троїцьке.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Сьогодні, 26 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу українські військові не постраждали.

Крім того, на вихідних Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілу в районі ООС.

Повне перемир'я очікується з 1 січня, - Загороднюк Обмін полоненими: що відомо
Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся