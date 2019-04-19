На Донбассе боевики семь раз нарушили режим тишины

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями

На Донбассе с начала суток, 19 апреля, боевики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объедененных сил (ООС).

Сообщается, что с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Вооруженные формирования РФ также вели огонь по позициям наших подразделений из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции наших подразделений возле населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Верхнеторецк, Новоселовка вторая, Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 18 апреля, несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", боевики обстреляли 10 раз позиции украинсьих военных. Вследствие обстрелов ранен военнослужащий операции Объединенных сил.

Ранее представитель Украины в трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко отметила, что во время переговоров 18 апреля Россия отказалась поддержать пасхальное перемирие, Украина предлагает с 19 апреля.