На Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики чотири рази застосували озброєння, заборонене мінськими угодами

На Донбасі з початку доби, 19 квітня, бойовики сім разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що з початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, у тому числі чотири рази застосував озброєння, заборонене мінськими угодами. Збройні формування РФ також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник шість раз обстріляв позиції наших підрозділів біля населених пунктів Павлопіль, Водяне, Пищевик, Верхнеторецьк, Новоселівка друга, Опитне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Золоте-4.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 18 квітня, незважаючи на оголошене в односторонньому порядку "Пасхальне перемир'я", бойовики обстріляли 10 разів позиції украинсьих військових. Внаслідок обстрілів поранений військовослужбовець операції Об'єднаних сил.

Раніше представник України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко зазначила, що під час переговорів 18 квітня Росія відмовилася підтримати пасхальне перемир'я, Україна пропонує з 19 квітня.