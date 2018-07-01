На Донбассе боевики уже семь раз нарушили "хлебное перемирие", - ООС

Боевики нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях

На Донбассе 1 июля боевики семь раз нарушили "хлебное перемирие". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что с 07:00 и до 18:00 часов противник не прекращал провокации против наших подразделений, чем грубо нарушал установленное перемирие.

Так, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в Минске, на Донбассе с 00:00 1 июля 2018 года начался режим тишины по всей линии фронта длиной 426 километров.