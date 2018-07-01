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На Донбассе боевики уже семь раз нарушили "хлебное перемирие", - ООС

НовостиОбщество    01.07.2018 - 19:35
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях

На Донбассе 1 июля боевики семь раз нарушили "хлебное перемирие". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что с 07:00 и до 18:00 часов противник не прекращал провокации против наших подразделений, чем грубо нарушал установленное перемирие.

Так, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

ЗВЕДЕННЯ СТАНОМ НА 18:00 01 ЛИПНЯ 2018 РОКУ #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 1 липня 2018 р.

Напомним, согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в Минске, на Донбассе с 00:00 1 июля 2018 года начался режим тишины по всей линии фронта длиной 426 километров.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, перемирие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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