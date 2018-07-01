На Донбассе началось перемирие в связи с жатвой

Режим тишины устанавливается на два летних месяца

Согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в Минске, на Донбассе с 00:00 1 июля 2018 года начался режим тишины по всей линии фронта длиной 426 километров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Перемирие устанавливается на два летних месяца в связи с жатвой.

"Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения", - сказано в сообщении.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.

В то же время в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сомневаются, что боевики будут придерживаться режима прекращения огня, который вводится на Донбассе с 1 июля в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями.