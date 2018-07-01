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Інтерв'ю

На Донбасі бойовики вже сім разів порушили "хлібне перемир'я", - ООС

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 19:35
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському і Маріупольському напрямах

На Донбасі 1 липня бойовики сім раз порушили "хлібне перемир'я". Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що з 07:00 і до 18:00 години противник не припиняв провокації проти наших підрозділів, чим грубо порушував встановлений перемир'я.

Так, бойовики сім раз порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському і Маріупольському напрямах із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

ЗВЕДЕННЯ СТАНОМ НА 18:00 01 ЛИПНЯ 2018 РОКУ #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 1 липня 2018 р.

Нагадаємо, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи, прийнятому в Мінську, на Донбасі з 00:00 1 липня 2018 року розпочався режим тиші по всій лінії фронту довжиною 426 кілометрів.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, перемирие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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