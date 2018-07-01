На Донбасі бойовики вже сім разів порушили "хлібне перемир'я", - ООС

Бойовики порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському і Маріупольському напрямах

На Донбасі 1 липня бойовики сім раз порушили "хлібне перемир'я". Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що з 07:00 і до 18:00 години противник не припиняв провокації проти наших підрозділів, чим грубо порушував встановлений перемир'я.

Так, бойовики сім раз порушили режим припинення вогню на Луганському, Горлівському і Маріупольському напрямах із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи, прийнятому в Мінську, на Донбасі з 00:00 1 липня 2018 року розпочався режим тиші по всій лінії фронту довжиною 426 кілометрів.