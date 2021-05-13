На Донбассе боевики семь раз нарушали "тишину"

Так, три вражеских обстрела были зафиксированы вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Боевики трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Также боевики дважды совершили обстрел в направлении поселка Пески из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи населенного пункта Новотроицкое российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемая украинскими военными.