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Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались

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Мирное, Четверг 13 мая 2021 08:22
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались Фото: на Донбассе обстреливают украинские позиции (president.gov.иа)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе активизировались, за минувшие сутки совершили 8 нарушений "тишины". Кроме того, оккупанты обстреляли автомобиль группы разминирования.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Катериновки - еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного - из ручных противотанковых гранатометов. Возле Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"В результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал", - отметили в штабе.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в Трехсторонней контактной группе рассказали, может ли подозрение Виктору Медведчуку повлиять на мирный процесс по Донбассу.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.

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