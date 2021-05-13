На Донбасі бойовики сім разів порушували "тишу"

У четвер, 13 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр Командування операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, три ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Бойовики тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів.
Також бойовики двічі здійснили обстріл в напрямку селища Піски з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, поблизу населеного пункту Новотроїцьке російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.
"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольована українськими військовими.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Також окупанти обстріляли автомобіль групи розмінування.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле.