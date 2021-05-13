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На Донбассе боевики семь раз нарушали "тишину"

Новина українською →
Донбасс, Четверг 13 мая 2021 17:42
На Донбассе боевики семь раз нарушали "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 13 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

Так, три вражеских обстрела были зафиксированы вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Боевики трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Также боевики дважды совершили обстрел в направлении поселка Пески из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи населенного пункта Новотроицкое российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемая украинскими военными.

Напомним, за минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Также оккупанты обстреляли автомобиль группы разминирования.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.

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