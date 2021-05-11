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На Донбассе боевики семь раз нарушали "тишину", стреляли из запрещенного оружия

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра вблизи Троицкого, а возле Опытного - из минометов калибра 82 мм.

Возле Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС вблизи Авдеевки, Южного и Водяного

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 11 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Напомним, в субботу в госпитале Харькова умер военный, который получил ранение на Донбассе в конце апреля.

Еще один воин, ранее раненный в зоне ООС, умер в пятницу во львовской больнице.

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