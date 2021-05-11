На Донбассе боевики семь раз нарушали "тишину", стреляли из запрещенного оружия

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра вблизи Троицкого, а возле Опытного - из минометов калибра 82 мм.
Возле Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Также оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС вблизи Авдеевки, Южного и Водяного
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 11 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.
Напомним, в субботу в госпитале Харькова умер военный, который получил ранение на Донбассе в конце апреля.
Еще один воин, ранее раненный в зоне ООС, умер в пятницу во львовской больнице.