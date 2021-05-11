На Донбасі бойовики сім разів порушували "тишу", стріляли із забороненої зброї

На Донбасі за минулу добу, 10 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру поблизу Троїцького, а біля Опитного - з мінометів калібру 82 мм.
Біля Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Також окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ООС поблизу Авдіївки, Південного і Водяного
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.
З початку поточної доби, 11 травня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в штабі.
Нагадаємо, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.
Ще один воїн, раніше поранений в зоні ООС, помер у п'ятницю у Львівській лікарні.