На Донбассе боевики разрушают Пивденное после освобождения поселка ВСУ

Боевики пытаются посеять панику среди местных жителей
Поселок Пивденное Донецкой области, который украинские защитники без боев заняли в мае, уничтожают боевики. Они ведут обстрел населенного пункта и выжигают целые улицы, передает оперативное командование "Північ".
"Населенный пункт Пивденное был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами, и трассирующими пулями. Уничтожены целые улицы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что целью боевиков является посеять панику среди местных жителей. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству.
"Военные, которые защищают поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДЛО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранение инфраструктуры и гражданских зданий", - отмечается в сообщении.
Окупанти свідомо руйнують та знищують населені пункти над якими втрачають свій контроль. Населений пункт Південне був...Опубліковано Оперативне командування "Північ" Субота, 23 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков поселка Пивденное местная жительница получила ранения.