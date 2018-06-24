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Интервью

На Донбассе боевики разрушают Пивденное после освобождения поселка ВСУ

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 16:50
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пытаются посеять панику среди местных жителей

Поселок Пивденное Донецкой области, который украинские защитники без боев заняли в мае, уничтожают боевики. Они ведут обстрел населенного пункта и выжигают целые улицы, передает оперативное командование "Північ".

"Населенный пункт Пивденное был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами, и трассирующими пулями. Уничтожены целые улицы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что целью боевиков является посеять панику среди местных жителей. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству.

"Военные, которые защищают поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДЛО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранение инфраструктуры и гражданских зданий", - отмечается в сообщении.

 

Окупанти свідомо руйнують та знищують населені пункти над якими втрачають свій контроль. Населений пункт Південне був...

Опубліковано Оперативне командування "Північ" Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков поселка Пивденное местная жительница получила ранения.

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Теги публикации: Донбасс, Донецкая область, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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