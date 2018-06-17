В результате обстрела боевиками Пивденного ранена мирная жительница

В настоящее время пострадавшей в результате обстрела предоставлено неотложную помощь

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в результате обстрела со стороны боевиков поселка Пивденное местная жительница получила ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"В районе проведения Операции объединенных сил продолжаются преступления российско-террористических войск против мирного населения Донбасса. За вчерашний день в результате обстрела оккупационными властями поселка Пивженное получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница", - отметил Бондарчук.

По его словам, в настоящее время потерпевшей предоставлено неотложную помощь и эвакуировано в медицинское учреждение.

Напомним, в районе проведение ООС с начала суток в воскресенье, 17 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Добавим, ранее миссия наблюдателей ОБСЕ показала последствия обстрелов Южного на линии соприкосновения.