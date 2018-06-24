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На Донбасі бойовики руйнують Південне після визволення селища ЗСУ

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 16:50
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики намагаються посіяти паніку серед місцевих жителів

Селище Південне Донецької області, яке українські захисники без боїв зайняли в травні, знищують бойовики. Вони ведуть обстріл населеного пункту і випалюють цілі вулиці, передає оперативне командування "Північ".

"Населений пункт Південне був занятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Проте російські окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців. Їхні будинки щоденно піддавались обстрілам та підпалам освітлювальними мінами і снарядами та трасуючими кулями", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що метою бойовиків є посіяти паніку серед місцевих жителів. Окупанти навмисно руйнують цивільну інфраструктуру і обстрілюють мирні житлові квартали, щоб деморалізувати цивільне населення і підірвати довіру до військового керівництва.

"Військові, що обороняють селище, не встигають рятувати будинки від постійних підпалів з боку російських окупантів. Відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків. Більше того, будь-який транспорт, що рухається у бік селища, чи у зворотному напрямку піддається обстрілу", - наголошується в повідомленні.

 

Окупанти свідомо руйнують та знищують населені пункти над якими втрачають свій контроль. Населений пункт Південне був...

Опубліковано Оперативне командування "Північ" Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил в результаті обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення.

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Теги публікації: Донбас, Донецкая область, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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