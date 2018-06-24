На Донбасі бойовики руйнують Південне після визволення селища ЗСУ

Бойовики намагаються посіяти паніку серед місцевих жителів
Селище Південне Донецької області, яке українські захисники без боїв зайняли в травні, знищують бойовики. Вони ведуть обстріл населеного пункту і випалюють цілі вулиці, передає оперативне командування "Північ".
"Населений пункт Південне був занятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Проте російські окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців. Їхні будинки щоденно піддавались обстрілам та підпалам освітлювальними мінами і снарядами та трасуючими кулями", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що метою бойовиків є посіяти паніку серед місцевих жителів. Окупанти навмисно руйнують цивільну інфраструктуру і обстрілюють мирні житлові квартали, щоб деморалізувати цивільне населення і підірвати довіру до військового керівництва.
"Військові, що обороняють селище, не встигають рятувати будинки від постійних підпалів з боку російських окупантів. Відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків. Більше того, будь-який транспорт, що рухається у бік селища, чи у зворотному напрямку піддається обстрілу", - наголошується в повідомленні.
Окупанти свідомо руйнують та знищують населені пункти над якими втрачають свій контроль. Населений пункт Південне був...Опубліковано Оперативне командування "Північ" Субота, 23 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил в результаті обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення.