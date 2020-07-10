На Донбассе боевики ранили трех украинских военных

В течение дня российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики атаковали позиции сил ООС на подступах к Причепиловке, неподалеку от Хутора Вильный и Орехово, а также возле Новотошковского и Новолуганского. Обстрелы велись из 120-мм и 82-х мм минометов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники обстреляли пригороды Авдеевки, территорию возле Водяного и вблизи Невельского. Использовались автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили неотложную помощь врачей", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил ответили на все огневые действия противника. Потери боевиков уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим соблюдал режим "Тишина".

Напомним, сегодня в результате минометного обстрела вблизи Новолуганского осколочные ранения получили двое украинских военных.