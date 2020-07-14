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На Донбассе боевики ранили семерых украинских военных

Донбасс, Вторник 14 июля 2020 22:14
На Донбассе боевики ранили семерых украинских военных
Фото: эвакуация раненого бойца (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новомихайловки и Водяного

На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили семь украинских военных. Противник обстрелял позиции операции Объединенных сил вблизи Новомихайловки и Водяного.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что вблизи Новомихайловки шесть украинских военных получили осколочные ранения. Боевики применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Еще один военный был ранен вблизи Водяного в результате вражеского огня из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставлено в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей", - сообщили в штабе.

Как отметили в ООС, в ответ украинские военные использовали огневую мощь. Потери боевиков уточняются.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала суток, 14 июля, боевики трижды обстреливали позиции ООС вблизи Гнутово и Авдеевки, потерь среди украинских военных до этого не было.

За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков трое украинских военных были убиты, еще двое - ранены.

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