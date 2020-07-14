На Донбасі бойовики поранили сімох українських військових

Фото: евакуація пораненого бійця (РБК-Україна)

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новомихайловки і Водяного

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали сім українських військових. Противник обстріляв позиції операції Об'єднаних сил поблизу Новомихайловки і Водяного.

Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що поблизу Новомихайловки шість українських військових отримали осколкові поранення. Бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Ще один військовий був поранений поблизу Водяного в результаті ворожого вогню з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Всього з початку сьогоднішніх доби сім українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційної технікою оперативно доставлено в медичні установи та надано належну допомогу лікарів", - повідомили в штабі.

Як зазначили в ООС, у відповідь українські військові використовували вогневу міць. Втрати бойовиків уточнюються.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку доби, 14 липня, бойовики тричі обстрілювали позиції ООС поблизу Гнутово та Авдіївки, втрат серед українських військових до цього не було.

За минулу добу в результаті обстрілу бойовиків троє українських військових були вбиті, ще двоє - поранені.