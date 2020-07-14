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Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Вторник 14 июля 2020 17:53
Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Лера Полищук

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе во вторник, 14 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На участках разведения сил режим "тишины" придерживался.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики ​​открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также поблизости Гнутово оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям, погибли трое военных, еще двое ранены.

Кроме того, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный медик.

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