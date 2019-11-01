На Донбассе боевики пытаются скрыть собственные потери, - штаб

Боевики на Донбассе пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением, обвинив украинскую сторону в обстрелах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщают в ООС, 31 октября в районе населенного пункта Новая Ласпа на неподконтрольной Украине территории Донецкой области подорвался автомобиль боевиков на мине, которая была заложена представителями "ДНР". Такие данные украинская сторона получила от граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, но не имеющих отношения к деятельности боевиков.

"Противник традиционно обратился к информационным манипуляциям и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы. Так, пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию о том, что с украинской стороны вроде обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям", - сообщили в ООС.

В штабе отметили, что боевые действия на этом участке вчера, 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли около 100 человек. При этом в ООС отметили, что 33 боевика были ликвидированы.

Напомним, в четверг, 31 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрелов пострадали 2 украинских военных. Отмечается, что боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.